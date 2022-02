Stato d’emergenza, l’affondo di Cacciari: “Quando finirà? Decideranno con le freccette quei geni” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) “Quando finisce lo Stato d’emergenza?“. Bianca Berlinguer a Cartabianca porge la domanda a Massimo Cacciari. Il filosofo è particolarmente su di giri, critico, caustico. “Che ne so io, lo Decideranno con le freccette…”. Alla domande sull’ipotesi di stop allo Stato d’emergenza il 31 marzo se la ride. “Già adesso non siamo più in emergenza, è evidente. Lo chieda ai geni del ministro della Sanità e ai suoi esperti. Ci sono i dati, lo dicono i Bassetti e i Crisanti“, dice il filosofo e politologo. Stato d’emergenza? Cacciari: “quei gran geni di Speranza…” Lo Stato di emergenza non verrà probabilmente rinnovato dopo 26 mesi, vista la ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 16 febbraio 2022) “finisce lo?“. Bianca Berlinguer a Cartabianca porge la domanda a Massimo. Il filosofo è particolarmente su di giri, critico, caustico. “Che ne so io, locon le…”. Alla domande sull’ipotesi di stop alloil 31 marzo se la ride. “Già adesso non siamo più in emergenza, è evidente. Lo chieda aidel ministro della Sanità e ai suoi esperti. Ci sono i dati, lo dicono i Bassetti e i Crisanti“, dice il filosofo e politologo.: “grandi Speranza…” Lodi emergenza non verrà probabilmente rinnovato dopo 26 mesi, vista la ...

Advertising

borghi_claudio : Anche il Prof. Ceccanti (PD) ha appena detto in aula che secondo lui non ci debbono essere ulteriori proroghe dello… - borghi_claudio : @b_iose Mi pare che anche nel mio partito (ma non solo) ora ci sia consenso che lo stato d'emergenza non debba più… - borghi_claudio : @GilgameshF_a_te Sono d'accordo ma il punto è sempre quello, ci vuole il 51% su qualsiasi emendamento. Su questi l'… - grecale66 : RT @SecolodItalia1: Stato d’emergenza, l’affondo di Cacciari: “Quando finirà? Decideranno con le freccette quei geni” - SoniaLaVera : RT @SecolodItalia1: Stato d’emergenza, l’affondo di Cacciari: “Quando finirà? Decideranno con le freccette quei geni” -