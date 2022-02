Short track, Pietro Sighel: “Bronzo non casuale. Ho trovato un gruppo che mi ha aiutato” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Debutto olimpico trionfale a Pechino 2022 per Pietro Sighel, capace di mettersi al collo ben due medaglie nello Short track sul ghiaccio del Capital Indoor Stadium nel ruolo di ultimo frazionista della staffetta mista (argento sabato 5 febbraio) di quella maschile (Bronzo oggi). Il giovane pattinatore trentino classe 1999 ha trascinato il quartetto tricolore composto anche da Andrea Cassinelli, Tommaso Dotti e Yuri Confortola fino al terzo posto nella Finale A, sconfiggendo al photofinish la Russia (ROC) per pochi millesimi nella lotta per il Bronzo alle spalle di Canada e Corea del Sud. “Siamo super orgogliosi di quello che abbiamo fatto. Abbiamo lavorato tanto, questo non è un risultato casuale. Avevamo tutte le carte in regola e siamo riusciti a concretizzare quello ... Leggi su oasport (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Debutto olimpico trionfale a Pechino 2022 per, capace di mettersi al collo ben due medaglie nellosul ghiaccio del Capital Indoor Stadium nel ruolo di ultimo frazionista della staffetta mista (argento sabato 5 febbraio) di quella maschile (oggi). Il giovane pattinatore trentino classe 1999 ha trascinato il quartetto tricolore composto anche da Andrea Cassinelli, Tommaso Dotti e Yuri Confortola fino al terzo posto nella Finale A, sconfiggendo al photofinish la Russia (ROC) per pochi millesimi nella lotta per ilalle spalle di Canada e Corea del Sud. “Siamo super orgogliosi di quello che abbiamo fatto. Abbiamo lavorato tanto, questo non è un risultato. Avevamo tutte le carte in regola e siamo riusciti a concretizzare quello ...

