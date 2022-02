Short track, Arianna Fontana: “Sono dovuta scappare dall’Italia. Così non so se ce la faccio ad arrivare al 2026” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Arianna Fontana è appena entrata nella storia dello sport italiano. L’atleta valtellinese, grazie all’argento nei 1500 metri di oggi nello Short track, è diventata l’azzurra più titolata nella storia degli sport invernali: quella odierna è la sua undicesima medaglia, scavalcando la fondista Stefania Belmondo ferma a 10. La Fontana, intervistata a caldo dalla Gazzetta dello Sport, non esita a definire questa rassegna a cinque cerchi come il momento che più ricorderà: “Pechino 2022 è stata la migliore Olimpiade della mia vita, è sicuramente da incorniciare. È un onore e un orgoglio aver raggiunto il traguardo di queste 11 medaglie“. Ma non mancano anche le frecciatine verso la Federazione azzurra, da cui si è allontanata tempo fa a causa della posizione invisa del marito e allenatore Anthony Lobello: ... Leggi su oasport (Di mercoledì 16 febbraio 2022)è appena entrata nella storia dello sport italiano. L’atleta valtellinese, grazie all’argento nei 1500 metri di oggi nello, è diventata l’azzurra più titolata nella storia degli sport invernali: quella odierna è la sua undicesima medaglia, scavalcando la fondista Stefania Belmondo ferma a 10. La, intervistata a caldo dalla Gazzetta dello Sport, non esita a definire questa rassegna a cinque cerchi come il momento che più ricorderà: “Pechino 2022 è stata la migliore Olimpiade della mia vita, è sicuramente da incorniciare. È un onore e un orgoglio aver raggiunto il traguardo di queste 11 medaglie“. Ma non mancano anche le frecciatine verso la Federazione azzurra, da cui si è allontanata tempo fa a causa della posizione invisa del marito e allenatore Anthony Lobello: ...

