Serie B, Helbiz trasmetterà partite in diretta su Facebook (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Importante novità per quanto riguarda la trasmissione delle partite di Serie B: Helbiz ha annunciato l'accordo tra Helbiz Media, la divisione Media del gruppo Helbiz, e Facebook, la piattaforma social di proprietà di Meta, con il quale sarà possibile vedere gli incontri del campionato cadetto in diretta sulla piattaforma social, nella forma del pay-per-view con la funzione eventi online a pagamento. Le partite, per le quali quindi non servirà alcun abbonamento, saranno visibili in Italia, Serbia e Stati Uniti. In particolare, a partire da sabato 19 febbraio basterà collegarsi con la pagina Facebook Helbiz Live al momento della partita che si desidera vedere, per poi pagare il costo fisso di € ...

