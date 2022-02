Scomparso e trovato morto in Sardegna, indagata la moglie (Di mercoledì 16 febbraio 2022) È iscritta nel registro degli indagati con l'ipotesi di omicidio la 64enne Floriana Cojana, cagliaritana ma da tempo resistente a Barrali, moglie di Antonangelo Lecca, il 56enne Scomparso ai primi ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 16 febbraio 2022) È iscritta nel registro degli indagati con l'ipotesi di omicidio la 64enne Floriana Cojana, cagliaritana ma da tempo resistente a Barrali,di Antonangelo Lecca, il 56enneai primi ...

Ultime Notizie dalla rete : Scomparso trovato Scomparso e trovato morto in Sardegna, indagata la moglie È iscritta nel registro degli indagati con l'ipotesi di omicidio la 64enne Floriana Cojana, cagliaritana ma da tempo resistente a Barrali, moglie di Antonangelo Lecca, il 56enne scomparso ai primi dell'anno e ritrovato privo di vita il 10 gennaio scorso in un torrente in località Bau Mannu, sempre nel piccolo comune del Sud Sardegna. Dopo l'apertura del fascicolo - come ...

Cadavere carbonizzato a San Calogero: sarebbe di Salvatore Tutino, scomparso da 2 mesi Il cadavere carbonizzato trovato in un'auto nelle campagne di San Calogero, in Calabria, potrebbe ... un uomo di 37 anni scomparso il 27 dicembre dalla frazione Amato di Taurianova. Gli inquirenti ...

