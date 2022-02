Sci freestyle | Pechino 2022 | Qi Guanpu vince l’oro nell’aerials maschile | argento per Abramenko

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Due su due. Dopo il trionfo di Xu Mengtao la Cina conquista la medaglia d’oroanche in campo. E lo fa non con la leggenda Jia Zongyang, fuori alla seconda run, ma con Qi Guangpu, già protagonista assoluto durante le fasi di qualificazione. L’atleta di casa, in una Finalissima in cui cinque rider su sei hanno presentato lo stesso trick, ovvero il back-double full-full-double-full (coefficiente 5.00), ha avuto la meglio sulla concorrenza ricevendo uno score di 129.00, punteggio maturato grazie a delle ottime valutazioni nelle tre fasi, facendo la differenza nell‘air (5.5, nettamente il migliore del lotto) e nel landing (7.0), mantenendo inoltre alta l’asticella anche nel form (13.3). Ad accaparrarsi la medaglia d’è stato invece l’ormai ex detentore del titolo, l’ucraino Oleksandr, ...

... balzo in avanti (come numero di medaglie) per gli Stati Uniti, che nello slopestyle ... Possiamo citare, per il medagliere delle Olimpiadi Pechino 2022, lo sci di fondo: nello sprint a squadre ... Due su due. Dopo il trionfo di Xu Mengtao la Cina conquista la medaglia d'oro nell'aerials anche in campo maschile. E lo fa non con la leggenda Jia Zongyang, fuori alla seconda run, ma con Qi Guangpu, ...