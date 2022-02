Sci alpino | è iniziata l’era di Clement Noel? Il francese si ritrova al momento giusto e può aprire un ciclo

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Unsugli scudi regala al popolola gioia dell’oro 16 anni dopo l’ultimo acuto olimpico. Il gradino più alto del podio nello sci, considerando ambedue i settori maschile e femminile, mancava nelle bacheche d’oltralpe da Torino 2006 quando la seconda linea Antoine Dénériaz si impose in discesa. Alla vigilia tutte le fiches del movimento blue erano puntate su Alexis Pinturault, nonostante il veterano attraversasse una stagione sottotono. Il detentore del globo di cristallo ha fallito l’obiettivo in combinata, facendo il paio con la debacle in gigante della quotata connazionale Tessa Worley. Ci ha pensato proprioa togliere le castagne dal fuoco in extremis regalando ai transalpini una medaglia a suo modo storica. Lo slalomista di Remiremont è ...

I video highlights slalom speciale maschile dialle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 . Clement Noel vince in rimonta con una grande seconda manche e il tempo complessivo di 1'44 09. Argento per l'austriaco Johannes Strolz, staccato ...Rocca di Cambio. A Campo Felice, la stazione sciistica di Rocca di Cambio, in provincia dell'Aquila, è iniziato il Criterium Interappenninico di, manifestazione organizzata dagliclub Orsello Magnola e Livata, in collaborazione con il CLS (Comitato Lazio & Sardegna), e riservata alle categorie Children (Ragazzi e Allievi), ...Il gradino più alto del podio nello sci alpino, considerando ambedue i settori maschile e femminile, mancava nelle bacheche d’oltralpe da Torino 2006 quando la seconda linea Antoine Dénériaz si impose ...I video highlights slalom speciale maschile di sci alpino alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. Clement Noel vince in rimonta con una grande seconda manche e il tempo complessivo di 1’44?09.