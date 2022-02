Salernitana, Nicola si presenta: “Il tempo stringe, bisogna fare qualcosa di diverso” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – “Coraggio, organizzazione ed idee“: sono le tre caratteristiche che Davide Nicola, neo allenatore della Salernitana, intende trasmettere alla sua nuova squadra. Il tecnico piemontese, affiancato dal presidente Danilo Iervolino e dal ds Walter Sabatini si è presentato oggi alla città. “Noi abbiamo un’idea molto chiara, in questo momento è importante completare il percorso di valutazione. La classifica è chiara, non c’è molto tempo. bisogna fare qualcosa di diverso“. Sulla durata del contratto (fino al 30 giugno con opzione in caso di salvezza), Nicola ha spiegato: “Il tempo è relativo alla capacità che hai di trovare la chiave giusta d’accesso, il modo giusto di ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 16 febbraio 2022)di lettura: < 1 minutoSalerno – “Coraggio, organizzazione ed idee“: sono le tre caratteristiche che Davide, neo allenatore della, intende trasmettere alla sua nuova squadra. Il tecnico piemontese, affiancato dal presidente Danilo Iervolino e dal ds Walter Sabatini si èto oggi alla città. “Noi abbiamo un’idea molto chiara, in questo momento è importante completare il percorso di valutazione. La classifica è chiara, non c’è moltodi“. Sulla durata del contratto (fino al 30 giugno con opzione in caso di salvezza),ha spiegato: “Ilè relativo alla capacità che hai di trovare la chiave giusta d’accesso, il modo giusto di ...

