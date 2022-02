Referendum, i Radicali: "La nostra battaglia sull'eutanasia va avanti" (Di mercoledì 16 febbraio 2022) "Una bocciatura da parte della Corte Costituzionale e' sempre una bruttissima, si era creata una macchina da guerra non violenta per le strade e quindi abbiamo preso molto male la notizia. Pero' non ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 16 febbraio 2022) "Una bocciatura da parte della Corte Costituzionale e' sempre una bruttissima, si era creata una macchina da guerra non violenta per le strade e quindi abbiamo preso molto male la notizia. Pero' non ...

Radicali : La Corte Costituzionale ha giudicato inammissibile il referendum sull’Eutanasia Legale: siamo profondamente delusi,… - Radicali : Siamo davanti alla Corte Costituzionale, dove oggi si svolge il giudizio di ammissibilità dei Referendum per l’Euta… - Radicali : Con questa nuova fumata nera sono state bruciate quasi 2 milioni di firme raccolte la scorsa estate per i Referendu… - chiarapellegri9 : RT @ProVitaFamiglia: ??Referendum: «#Eutanasia e Cannabis: la Corte smaschera la “truffa”. Duro colpo per la presunzione dei Radicali» Legg… - FamilyDayDNF : RT @ProVitaFamiglia: ??Referendum: «#Eutanasia e Cannabis: la Corte smaschera la “truffa”. Duro colpo per la presunzione dei Radicali» Legg… -

Ultime Notizie dalla rete : Referendum Radicali Referendum, i Radicali: "La nostra battaglia sull'eutanasia va avanti" ... coordinatrice Associazione Radicale Adelaide Aglietta e referente in Piemonte per il referendum sull'eutanasia - Enrico Letta e Giuseppe Conte hanno per la prima volta twittato qualcosa, Letta in ...

Consulta, sì a 5 referendum sulla giustizia ma boccia cannabis Mentre il partito di Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, è pronto a sostenere solo due dei referendum sulla giustizia promossi da Lega e Radicali: quello sulla separazione delle funzioni 'per arrivare ...

**Referendum: Radicali, 'stimolo per Parlamento? Consultazione non è purga'** Il Sannio Quotidiano Referendum Giustizia, i 5 quesiti approvati dalla Consulta: dalla legge Severino alla separazione delle carriere Abolire l'intero Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità, uno dei decreti attuativi della legge, è la richiesta di Lega e Radicali. Il che significa eliminare le norme che ...

Referendum, i Radicali: "La nostra battaglia sull'eutanasia va avanti" Pero' non ci basta, aspettiamo le motivazioni e siamo certi che da adesso in avanti la battaglia continua: se non siamo riusciti a ottenere il referendum arriveremo all'eutanasia legale in altri ...

