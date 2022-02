Referendum: bocciato il quesito sulla cannabis. Ammessi 5 sulla giustizia (Di mercoledì 16 febbraio 2022) La Consulta ha bocciato dunque tre degli otto quesiti referendari presentati, e ne ha ritenuti ammissibili cinque. Tutti sul tema della giustizia. Per i quali gli elettori saranno chiamati a votare in primavera L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 16 febbraio 2022) La Consulta hadunque tre degli otto quesiti referendari presentati, e ne ha ritenuti ammissibili cinque. Tutti sul tema della. Per i quali gli elettori saranno chiamati a votare in primavera L'articolo proviene da Firenze Post.

