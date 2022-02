Red Canzian in ospedale per un’infezione cardiaca: “Le cose vanno meglio”, la voce dei Pooh aggiorna i fan (Di giovedì 17 febbraio 2022) Nuovo aggiornamento sulle condizioni di salute di Red Canzian, storica voce dei Pooh finito in ospedale ormai un mese fa. È lui stesso a riferire ai fan come vanno le cose, dopo la grande paura: Canzian ha infatti rivelato di aver temuto di morire a causa dell’infezione cardiaca che lo ha colpito. Red Canzian colpito da infezione cardiaca: il ricovero del cantante Tutto è iniziato esattamente un mese: a gennaio Red Canzian ha reso noto di essere stato colpito da un’infezione cardiaca. In una successiva intervista mentre si trovava ricoverato in ospedale, ha raccontato anche come sono andate le cose: “La cosa è ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 17 febbraio 2022) Nuovomento sulle condizioni di salute di Red, storicadeifinito inormai un mese fa. È lui stesso a riferire ai fan comele, dopo la grande paura:ha infatti rivelato di aver temuto di morire a causa dell’infezioneche lo ha colpito. Redcolpito da infezione: il ricovero del cantante Tutto è iniziato esattamente un mese: a gennaio Redha reso noto di essere stato colpito da. In una successiva intervista mentre si trovava ricoverato in, ha raccontato anche come sono andate le: “La cosa è ...

