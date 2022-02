Ranieri sulla Champions | “Tre le favorite | Juventus stai attenta al Villareal”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Claudioha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport, esprimendo la propria opinione in merito alleinLeague. “Penso che Manchester City, Chelsea e lo stesso Liverpool siano tre corazzate. Tra l’altro una tra Real Madrid e Paris Saint-Germain uscirà agli ottavi. La prossima settimana toccherà allascendere in campo contro il. Il club bianconero deve stare attento, giocare contro le spagnole non è mai facile. Ma ora c’è anche Vlahovic, che pur essendo giovane è già un leader. In generale, comunque, mi fido di Allegri“, queste le parole del tecnico romano. SportFace.