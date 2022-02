Ponte Morandi, chiesto il rinvio a giudizio per Castellucci e gli altri imputati (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Dopo 11 sedute dell'udienza preliminare, i pm Massimo Terrile e Walter Cotugno hanno chiesto il rinvio a giudizio per l'ex amministratore delegato di Aspi e Atlantia Giovanni Castellucci e altri 58 ... Leggi su globalist (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Dopo 11 sedute dell'udienza preliminare, i pm Massimo Terrile e Walter Cotugno hannoilper l'ex amministratore delegato di Aspi e Atlantia Giovanni58 ...

Advertising

Corriere : Ponte Morandi, chiesto il rinvio a giudizio 59 persone, tra cui Castellucci - RaiNews : Secondo gli investigatori il viadotto crollò a causa delle mancate manutenzioni, rinviate per garantire maggiori gu… - statodelsud : Genova, Ponte Morandi: chiesto rinvio a giudizio per Castellucci e altre 58 persone - Pino__Merola : Genova, Ponte Morandi: chiesto rinvio a giudizio per Castellucci e altre 58 persone - Loredanataberl1 : RT @RaiNews: Secondo gli investigatori il viadotto crollò a causa delle mancate manutenzioni, rinviate per garantire maggiori guadagni agli… -