Pagelle Inter Liverpool | TOP e FLOP dell’intervallo – VOTI

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) I top ee iai protagonisti del match valido per gli ottavi della Champions League 2021-2022:Ledei protagonisti del match tra, valido per l’andata degli ottavi della Champions League 2021/2022. TOP: Calhanoglu, Mané: Dzeko, LautaroAl termine del match RISULTATI OTTAVI CHAMPIONS LEAGUE L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Inter

Cosenza - Perugia 1 - 2, ledel Grifo: Matos fa il cecchino, De Luca l'assist e irrompe ... Ve l'immaginate, allora, Inzaghi che domenica prossima contro il Sassuolo rovescia l', stanca ...PROBABILI FORMAZIONI - CONSIGLI - CONVOCATI -- PRONOSTICI - ARBITRI Venerdì 19 febbraio 20." Milan Domenica 20 febbraio 12.30 Fiorentina " Atalanta 15.00 Venezia " Genoa 18.00" ...Inter-Liverpool: voti e tabellino del primo tempo del match di San Siro valido per l’andata degli ottavi di Champions League. Traversa per Calhanoglu L’Inter tiene botta e anzi spaventa il Liverpool ...Informazioni utili per i fantallenatori: consigli della giornata, pagelle e pronostici MILANO – Archiviate ... a una lunghezza dall’Inter, che però deve ancora recuperare una partita, e a due dal ...