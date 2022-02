Omicidio Acilia | la pista della vendetta | Paolo Corelli e l’ombra della lite con un boss della zona

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) E’ ancora senza nome il killer che ha ucciso. Le ipotesi su quanto avvenuto all’alba del 14 febbraio in via Alberto Galli, ad, sono ancora tutte da vagliare, ma nelle ultime ore si è aperta un’altra, quellaper una presuntaavvenuta un paio di settimane prima con un pregiudicato. Anche questa ipotesi è al vaglio degli inquirenti, che stanno battendo tutte le piste, senza tralasciare nessun particolarevitavittima.viene descritto da molti come una ...

C'è tutto questo al vaglio dei carabinieri del Gruppo Ostia che stanno indagando sull'di ...allegati in digitale Guarda le altre offerte Sei già abbonato? ACCEDI Leggi anche Agguato ad, ...di Paolo Corelli: il mistero del commesso ucciso come un boss davanti al portone di casa LA PISTA Impiegato da 20 anni come fruttivendolo in un market di Fiumicino, un'altra pista ...C'è tutto questo al vaglio dei carabinieri del Gruppo Ostia che stanno indagando sull'omicidio di Paolo Corelli ... su Corelli nel quartiere San Giorgio di Acilia girano voci contrastanti.Le ipotesi: dalla vendetta trasversale allo spaccio Dietro all'omicidio di Paolo Corelli potrebbe celarsi una discussione con un boss della zona che sarebbe avvenuta circa due settimane fa, davanti a ...