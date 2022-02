Mosca: esercitazioni finite, via i soldati. La Nato però non si fida: altre truppe in arrivo (Di mercoledì 16 febbraio 2022) La Russia annuncia il ritiro dei tutti i militari impegnati nelle esercitazioni in Bielorussia al confine con l'Ucraina. Secondo il segretario Stoltenberg invece il nuumero delle truppe sarebbe ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 16 febbraio 2022) La Russia annuncia il ritiro dei tutti i militari impegnati nellein Bielorussia al confine con l'Ucraina. Secondo il segretario Stoltenberg invece il nuumero dellesarebbe ...

