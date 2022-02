Milan | interesse per un attaccante della Nazionale!

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Quest’estate ilcambierà pelle. L’addio certo di Kessiè, il rientro faticoso dall’infortunio di Kjaer e la situazione spinosa di Ibrahimovic lasciano presagire ad una mini rivoluzione. Se per sostituire i primi due si pensa ai due giocatori del Lille, Botman e Renato Sanches, diversa è la situazione per la punta. Belotti TorinoInfatti secondo quanto riportato da Sportitalia. Maldini e Massara avrebbero iniziato a prendere informazioni per Andrea Belotti. Il Gallo accetterebbe di buon grado la destinazione, arrivando ipoteticamente ai rossoneri da svincolato poichè non rinnoverà il suo contratto con il Torino. LEGGI ANCHE:, Maldini vuole blindarlo, tante big su di lui!