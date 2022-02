“Michelle Impossible”: Hunziker in un one woman show (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Michelle Hunziker e il suo One woman show su Canale 5. Da stasera per due mercoledì in prime time è lei la protagonista di “Michelle Impossible”, due puntate evento con la conduttrice che canta, balla, si racconta senza filtri. Con ospiti d’eccezione che celebrano i suoi 25 anni di carriera. A cominciare dal suo ex, Eros Ramazzotti (ci sarà anche la loro figlia Aurora Ramazzotti che si divertIrà a commentare tutto ciò che ha combinato mamma Michelle). Con Eros la Hunziker si cimenterà in un duetto inedito. È la prima volta dopo 20 anni che salgono insieme su un palco. Il loro amore era esploso nel 1995, a Milano dopo un concerto. Le nozze nel Castello Odescalchi di Bracciano nel 1998. Poi la separazione e il divorzio e ora (chissà?) un ritorno di ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 16 febbraio 2022)e il suo Onesu Canale 5. Da stasera per due mercoledì in prime time è lei la protagonista di “”, due puntate evento con la conduttrice che canta, balla, si racconta senza filtri. Con ospiti d’eccezione che celebrano i suoi 25 anni di carriera. A cominciare dal suo ex, Eros Ramazzotti (ci sarà anche la loro figlia Aurora Ramazzotti che si divertIrà a commentare tutto ciò che ha combinato mamma). Con Eros lasi cimenterà in un duetto inedito. È la prima volta dopo 20 anni che salgono insieme su un palco. Il loro amore era esploso nel 1995, a Milano dopo un concerto. Le nozze nel Castello Odescalchi di Bracciano nel 1998. Poi la separazione e il divorzio e ora (chissà?) un ritorno di ...

Advertising

m_hunziker : Alcuni indizi su quello che accadrà domani sera in prima serata su Canale5... Michelle Impossible pt. 1, ci siamo!… - infoitcultura : Michelle Impossible Canale5, l'inatteso ruolo di Aurora Ramazzotti: cosa farà - infoitcultura : Michelle Impossible, gli ospiti della prima puntata in onda stasera su Canale 5 - infoitcultura : Michelle Hunziker pronta al grande rientro: è questa la sua “Mission Impossible” - Teleblogmag : Gli appuntamenti in prima serata. #guidatv #programmitv #staseraintv #Ascoltitv Iscriviti gratuitamente al canale… -