LIVE – Travaglia-Ivashka, secondo turno Atp Marsiglia 2022: RISULTATO in DIRETTA (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il LIVE e la DIRETTA testuale della sfida tra Stefano Travaglia e Ilya Ivashka, valevole per il secondo turno dell’Atp 250 di Marsiglia 2022. L’azzurro ha esordito nel migliore dei modi a discapito di Henri Laaksonen e proverà a confermarsi sul veloce indoor francese contro il più ostico bielorusso; nel caso specifico, il tennista di Minsk vive il miglior frangente della sua carriera e parte con i favori del pronostico contro l’atleta nostrano, sebbene i suoi piani possano potenzialmente esser rovinato da una prestazione di alto LIVEllo dell’ascolano. Travaglia, infatti, dopo una seconda parte di 2021 da dimenticare, è ripartito con il piede giusto nel corso della stagione in corso, ritrovando fiducia e collezionando ... Leggi su sportface (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Ile latestuale della sfida tra Stefanoe Ilya, valevole per ildell’Atp 250 di. L’azzurro ha esordito nel migliore dei modi a discapito di Henri Laaksonen e proverà a confermarsi sul veloce indoor francese contro il più ostico bielorusso; nel caso specifico, il tennista di Minsk vive il miglior frangente della sua carriera e parte con i favori del pronostico contro l’atleta nostrano, sebbene i suoi piani possano potenzialmente esser rovinato da una prestazione di altollo dell’ascolano., infatti, dopo una seconda parte di 2021 da dimenticare, è ripartito con il piede giusto nel corso della stagione in corso, ritrovando fiducia e collezionando ...

Advertising

federtennis : Tre gli azzurri impegnati in campo oggi da seguire live su @SuperTennisTv ! ???? Marsiglia ? 20:30 Travaglia ?? Ivas… - livetennisit : ATP 250 Doha e Marsiglia: I risultati con il dettaglio del Day 2. In campo Stefano Travaglia a Marsiglia (LIVE) - giorgiodimaio : Anche questa sera live su - LorenzoAndreol4 : Live su @SuperTennisTv al commento di Travaglia vs Laaksonen, primo turno dell'Atp 250 di Marsiglia ???? -