LIVE Sci alpino, Slalom Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Kristoffersen al comando, tra poco gli azzurri (Di mercoledì 16 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DELLO Slalom MASCHILE IL MEDAGLIERE DI PECHINO 2022 3.33 Olimpiade andata per Vinatzer, nono a 1?45. Ha sciato davvero malissimo. E’ partito all’arrembaggio, ma troppo arretrato. E’ rimasto vittima subito di uno sbilanciamento nella parte alta. Poi una serie di errori a catena. Niente da fare. 3.31 Grandissima manche dello svizzero Meillard, terzo a 0.28. Ora il primo degli azzurri, Alex Vinatzer. 3.30 L’austriaco Michael Matt limita i danni ed è quinto a 42 centesimi, in piena corsa per una medaglia. Tocca allo svizzero Loic Meillard. 3.28 Fuori anche Jakobsen, comunque già dietro di 4 decimi a metà pista. La neve è segnata, adesso l’obiettivo diventa per gli azzurri stare sui 6-7 decimi di distacco, per poi giocarsela nella ... Leggi su oasport (Di mercoledì 16 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DELLOMASCHILE IL MEDAGLIERE DI PECHINO3.33 Olimpiade andata per Vinatzer, nono a 1?45. Ha sciato davvero malissimo. E’ partito all’arrembaggio, ma troppo arretrato. E’ rimasto vittima subito di uno sbilanciamento nella parte alta. Poi una serie di errori a catena. Niente da fare. 3.31 Grandissima manche dello svizzero Meillard, terzo a 0.28. Ora il primo degli, Alex Vinatzer. 3.30 L’austriaco Michael Matt limita i danni ed è quinto a 42 centesimi, in piena corsa per una medaglia. Tocca allo svizzero Loic Meillard. 3.28 Fuori anche Jakobsen, comunque già dietro di 4 decimi a metà pista. La neve è segnata, adesso l’obiettivo diventa per glistare sui 6-7 decimi di distacco, per poi giocarsela nella ...

