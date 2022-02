La tregua in Ucraina spinge in rialzo l'Europa: a Milano vendite su Bpm (Di mercoledì 16 febbraio 2022) La tregua in Ucraina distende i listini europei: apertura con il segno più per le Borse europee che cercano di consolidare il deciso progresso della vigilia, arrivato grazie all'allentamento delle tensioni Mosca-Usa-Kiev. A Piazza Affari il Ftse Mib sale di mezzo punto percentuale, a Parigi il Cac40 dello 0,48% e a Francoforte il Dax40 dello 0,43%. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Laindistende i listini europei: apertura con il segno più per le Borse europee che cercano di consolidare il deciso progresso della vigilia, arrivato grazie all'allentamento delle tensioni Mosca-Usa-Kiev. A Piazza Affari il Ftse Mib sale di mezzo punto percentuale, a Parigi il Cac40 dello 0,48% e a Francoforte il Dax40 dello 0,43%. Segui su affaritaliani.it

