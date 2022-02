La Preghiera che il suo Cuore di Padre non può rifiutare | Ecco le promesse a chi la recita (Di mercoledì 16 febbraio 2022) È un semplice compendio di preghiere esistenti, devozioni e offerte per cui Dio ha promesso di non poter rifiutare nulla. Recitiamola con fede per chiedere la grazia particolare di cui abbiamo bisogno in questo momento. Proprio per la potenza di ognuna delle singole offerte a Dio Padre, può essere recitata sia come coroncina tutta intera L'articolo La Preghiera che il suo Cuore di Padre non può rifiutare Ecco le promesse a chi la recita proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di mercoledì 16 febbraio 2022) È un semplice compendio di preghiere esistenti, devozioni e offerte per cui Dio ha promesso di non poternulla. Recitiamola con fede per chiedere la grazia particolare di cui abbiamo bisogno in questo momento. Proprio per la potenza di ognuna delle singole offerte a Dio, può essereta sia come coroncina tutta intera L'articolo Lache il suodinon puòlea chi laproviene da La Luce di Maria.

