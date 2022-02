Inter, Inzaghi ci crede e suona la carica: “Stasera dobbiamo fare una cosa!” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Simone Inzaghi ci crede, così come tutta l’Inter. Il tecnico nerazzurro ha parlato brevemente ai microfoni di Amazon Prime Video al suo arrivo a San Siro. L’allenatore ha sottolineato l’importanza del match contro il Liverpool, sostenendo che, sebbene la sua Inter parta sfavorita questa sera, la partita è aperta. Così il tecnico piacentino:“La serata sarà bella e da vivere. Io sono contento per i tifosi, per il club e per i miei calciatori. I Reds sono una squadra che ha un grandissimo blasone, ma partiamo da 0-0 e, anche se sulla carta probabilmente sono loro i favoriti, la cura dei dettagli farà la differenza“. Leggi su rompipallone (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Simoneci, così come tutta l’. Il tecnico nerazzurro ha parlato brevemente ai microfoni di Amazon Prime Video al suo arrivo a San Siro. L’allenatore ha sottolineato l’importanza del match contro il Liverpool, sostenendo che, sebbene la suaparta sfavorita questa sera, la partita è aperta. Così il tecnico piacentino:“La serata sarà bella e da vivere. Io sono contento per i tifosi, per il club e per i miei calciatori. I Reds sono una squadra che ha un grandissimo blasone, ma partiamo da 0-0 e, anche se sulla carta probabilmente sono loro i favoriti, la cura dei dettagli farà la differenza“.

