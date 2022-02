In fiamme cisterna con liquidi medicinali: inferno sull'A1 Lodi - Milano (Di mercoledì 16 febbraio 2022) A provocare la chiusura dell'autostrada A/1, stamani, nel Lodigiano, è stato un incidente stradale in direzione Nord, verso Milano , che ha coinvolto un autoarticolato che è andato a sbattere contro ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 16 febbraio 2022) A provocare la chiusura dell'autostrada A/1, stamani, nelgiano, è stato un incidente stradale in direzione Nord, verso, che ha coinvolto un autoarticolato che è andato a sbattere contro ...

Advertising

poliziadistato : ??Autostrada A1 chiusa in entrambe le direzioni, al Km 21 all'altezza di Lodi, causa incidente con ribaltamento cis… - Giusepp17413380 : RT @Libero_official: Incidente sulla #A1 all'altezza di #Lodi, un tir cisterna si ribalta e si infiamma. #Autostrada chiusa in entrambi i s… - zazoomblog : Incidente sulla A1 a Lodi cisterna in fiamme: un ferito. Autostrada chiusa in entrambe le direzioni - #Incidente… - BreakingItalyNe : RT @Corriere: Incidente sull’A1 a Lodi, cisterna in fiamme: autostrada chiusa nelle due direzioni. Traffico paralizzato - ParliamoDiNews : Lodi, inferno in autostrada: il camion cisterna si ribalta per la nebbia, le fiamme ovunque – Libero Quotidiano #… -