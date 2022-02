Il circo arriva a Fiumicino, il Comune: “Non dovrà far esibire gli animali” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Fiumicino – “Si è tenuta oggi la conferenza dei servizi in merito al circo che si è appena insediato sul territorio del nostro Comune. La conferenza ha espresso, per diverse ragioni, parere negativo all’utilizzo di animali negli spettacoli del circo stesso e anche alla loro presenza considerato che sono costretti nelle gabbie”. A renderlo noto è l’assessora ai Diritti degli animali, Alessandra Colonna. “Innanzitutto – spiega – perché la riteniamo una forma di sfruttamento a cui questa amministrazione è da sempre contraria, ma anche perché è diseducativo nei confronti del pubblico che assiste alle performance, specialmente dei più piccoli”. “Ricordo che il parere dell’Ufficio degli animali è insindacabile e, pertanto, il circo non ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 16 febbraio 2022)– “Si è tenuta oggi la conferenza dei servizi in merito alche si è appena insediato sul territorio del nostro. La conferenza ha espresso, per diverse ragioni, parere negativo all’utilizzo dinegli spettacoli delstesso e anche alla loro presenza considerato che sono costretti nelle gabbie”. A renderlo noto è l’assessora ai Diritti degli, Alessandra Colonna. “Innanzitutto – spiega – perché la riteniamo una forma di sfruttamento a cui questa amministrazione è da sempre contraria, ma anche perché è diseducativo nei confronti del pubblico che assiste alle performance, specialmente dei più piccoli”. “Ricordo che il parere dell’Ufficio degliè insindacabile e, pertanto, ilnon ...

