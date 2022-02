Giorgia Soleri risponde agli haters: "Per colpa vostra 10 anni di traumi ogni giorno" (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Giorgia Soleri è un'influencer di successo, ma da alcuni mesi si è trovata al centro dell'interesse mediatico in quanto fidanzata di Damiano David, frontman dei Maneskin. Giorgia da anni soffre di vulvodinia, ne parla sui... Leggi su europa.today (Di mercoledì 16 febbraio 2022)è un'influencer di successo, ma da alcuni mesi si è trovata al centro dell'interesse mediatico in quanto fidanzata di Damiano David, frontman dei Maneskin.dasoffre di vulvodinia, ne parla sui...

Advertising

ParliamoDiNews : Giorgia Soleri, la fidanzata di Damiano sbotta con alcuni fan dei Maneskin #DamianoDavid #GiorgiaSoleri #Maneskin - Darrrlaa : RT @gin_gerbeer: giorgia soleri non solo è la fidanzata di damiano ma si è pure limonata due volte mirko per dei videoclip. la vita ha chia… - norvegianvood : ho appena notato che Giorgia Soleri è fan di Nana .... la amo - didimiyy : io sono scioccata dalla quantità di hater e profili fake che aleggiano sul profilo di giorgia soleri, purtroppo la… - Spritzettina : RT @gin_gerbeer: giorgia soleri non solo è la fidanzata di damiano ma si è pure limonata due volte mirko per dei videoclip. la vita ha chia… -