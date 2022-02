Gf Vip | Soleil scenata di gelosia verso Alex VIDEO | “Vedo che con me ti freni costantemente | il nostro rapporto non può…”

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Da quandoBelli è rientrato in casa, ovviamente tutte le attenzioni sono andate sull’ormai famoso triangolo con Delia ee proprio quest’ultima in sauna, ha voluto parlare in maniera molto chiara all’attore, mostrando segni di: “Ilnon può essere quello di prima, mi faccio da parte. Tutto quello che eri, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Gf Vip,e il massaggio hot a(FOTO): intanto la moglie Delia Duran pronta ad entrare in casa per… Gf Vip, durante la Turandot bacio appassionato tra): il web si divide Gf Vip,mette ...

Ohibò, e pace fu! Grande Fratellogelosa di Alex Belli Naturalmente, come ogni soap opera che si rispetti, non è mancata la scenata di gelosia . Protagonista quella che schifa i teatrini, ...Manca meno di un mese alla finalissima del Grande Fratello2021 e gli animi degli inquilini della casa più famosa d'Italia sono sempre più infuocati. ...Alex Belli e il teatrino con Delia e/ "...È tornato nella sera di San Valentino Alex Belli al Gf Vip per schiarirsi le idee. Una gincana social tra l'amica speciale Soleil Sorge e la moglie tradita Delia Duran messa su dall'attore che ora ...Lunedì sera Alex Belli è tornato nella Casa del Grande Fratello Vip per mettere fine, una volta per tutte, al triangolo artistico tra lui, Delia e Soleil. L’attore avrà a disposizione due settimane ...