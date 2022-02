GF Vip | notte di passione per Alex e Delia | cos’è successo nella stiva

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) TraBelli eDuran al GF Vip 6 sembra ormai regnare la pace. Dopo alcune liti durante le quali la modella venezuelana aveva sempre rifiutato i baci e le avances del marito, alla fine ha ceduto ed è tornata tra le sue braccia. Subito dopo i due si sono concessi baci appassionati e carezze fino a che la regia non ha staccato, lasciando la coppia sola e libera di viversi unadi. GF Vip,Belli incontrae Soleil: le reazioni delle due donne Di rientroCasa, l'attore si divide tra le gieffine amate, e non mancano fratture nel gioco prima della finale: piovono critiche, i botta e risposta GF Vip 6,Belli ...

Difatti dopo tanti confronti Alex Belli e Delia Duran hanno passato unadi passione al Grande Fratellotra baci, abbracci e carezze, lasciando a bocca aperta i tanti telespettatori ...Dopo aver avuto un chiarimento, nel corso dellaal GF6 i due si sono lasciati travolgere dalla passione con baci infuocati. Alex Belli è rientrato nella Casa del GFe ci resterà circa due settimane per chiarire con Delia e recuperare ...Molti utenti però non hanno visto di buon occhio il suo operato. Manila infatti nel bel mezzo della notte avrebbe chiesto a tutte le donne della casa di andare nella stanza di Kabir a svegliarlo per ...Delia, spiazzata, ha cercato di fargli capire che non era così. Alex Belli, esplode la passione con Delia Duran nella notte: è pace fatta al GF Vip? Il rapporto tra Alex Belli e Delia Duran al GF Vip ...