F1 | Daniel Ricciardo | “Non sono preoccupato per il rinnovo di Norris | non sarà come in Red Bull”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) L’addio dialla Redera stato causato da un malcontento per l’australiano, andato un po’ in secondo piano vista l’ascesa di Max Verstappen, il nuovo Campione del Mondo di Formula 1. Con il, importante (anche economicamente), in casa McLaren per Lando, c’era un po’ il timore che perpotesse verificarsi la stessa cosa accaduta in Redalcune stagioni fa. In realtà, l’opinione diriferita a Sky va in direzione completamente opposta a questa ipotesi: “Nonper ildi; anzi, necontento, avere unolui nel team rappresenta di fatto una buona scelta sia da un ...