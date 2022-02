Elisabetta Canalis | quanto avrebbe guadagnato con lo spot di Sanremo

Advertising

Novella_2000 : Elisabetta Canalis, la cifra monstre che avrebbe guadagnato con lo spot di Sanremo “La mia Liguria” - Bianca34874951 : RT @fanpage: Elisabetta Canalis è stata pagata 100mila euro per lo spot promozionale della Regione Liguria senza mai spostarsi da Los Angel… - zazoomblog : Bufera su Elisabetta Canalis e sul suo compenso per lo spot “La mia Liguria” - #Bufera #Elisabetta #Canalis… - MarioManca : Elisabetta Canalis e la polemica per lo spot della Liguria (da 100 mila euro) -

Ultime Notizie dalla rete : Elisabetta Canalis

A distanza di giorni dalla fine del Festival della Canzone Italiana la polemica non si placa L'articolo: 100mila euro per lo spot Liguria a Sanremo 2022 proviene da Gossip e Tv . Condividi: Twitter Facebook Like this: Like Loading..., spot nell'occhio del ciclone e della polemica. Al centro dell'attenzione l'alto compenso percepito dalla showgirl per pubblicizzare la Liguria durante il Festival di Sanremo. ...Elisabetta Canalis, 43 anni, è stata scelta per dare un volto “riconoscibile” alla Liguria, ma qualcosa nella pubblicità non torna. Non solo perché nelle riprese effettuate in Liguria effettivamente ...“La Mia Liguria“, spot che ha visto protagonista Elisabetta Canalis fa discutere. E lo fa non solo perché la Canalis non è ligure ma sarda ma per il suo compenso. La pubblicità è andata in onda ...