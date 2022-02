Dritto e rovescio: argomenti e ospiti della puntata del 17 febbraio 2022 (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Giovedì 17 febbraio 2022, andrà in onda una nuova puntata di Dritto e rovescio come sempre in prima serata su Rete 4. L'appuntamento settimanale con il programma di informazione e attualità condotto da Paolo Del Debbio sarà ricco di argomenti di grande attualità. Secondo le anticipazioni, molto spazio verrà riservato ancora una volta al tema Covid, ma nel corso della serata ci sarà anche modo di affrontare altre questioni. Dritto e rovescio: spazio al tema Covid giovedì 17 febbraio 2022 Tra i numerosi argomenti che verranno trattati nel corso della puntata di Dritto e rovescio in onda giovedì 17 ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Giovedì 17, andrà in onda una nuovadicome sempre in prima serata su Rete 4. L'appuntamento settimanale con il programma di informazione e attualità condotto da Paolo Del Debbio sarà ricco didi grande attualità. Secondo le anticipazioni, molto spazio verrà riservato ancora una volta al tema Covid, ma nel corsoserata ci sarà anche modo di affrontare altre questioni.: spazio al tema Covid giovedì 17Tra i numerosiche verranno trattati nel corsodiin onda giovedì 17 ...

Advertising

iti_angelo : RT @FabioFranchi1: Sono lusingato! Sono stato contattato da 'Dritto e Rovescio' di Paolo Del Debbio per una intervista da mandare in onda d… - barbaradiamanti : RT @FabioFranchi1: Sono lusingato! Sono stato contattato da 'Dritto e Rovescio' di Paolo Del Debbio per una intervista da mandare in onda d… - Roselmeti : RT @FabioFranchi1: Sono lusingato! Sono stato contattato da 'Dritto e Rovescio' di Paolo Del Debbio per una intervista da mandare in onda d… - MaurizioFuochi : RT @FabioFranchi1: Sono lusingato! Sono stato contattato da 'Dritto e Rovescio' di Paolo Del Debbio per una intervista da mandare in onda d… - PATRIZIOVEZZANI : RT @FabioFranchi1: Sono lusingato! Sono stato contattato da 'Dritto e Rovescio' di Paolo Del Debbio per una intervista da mandare in onda d… -