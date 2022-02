“Dimissioni senza Mondiale? Io vado…” | clamoroso annuncio dalla FIGC

(Di mercoledì 16 febbraio 2022)nel caos per le vicende degli ultimi giorni.di Gabriele Gravina? Arriva l’. La Nazionale di Roberto Mancini è chiamata a giocare la partita della vita. Contro la Macedonia ed il Portogallo, infatti, gli azzurri non possono più commettere errori. La qualificazione al prossimoè troppo importante per l’intero movimento Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

"Io non coltivo la cultura delle, difendo il progetto che ho portato avanti", ha aggiunto. . 16 febbraio 2022...tenere in considerazione l'aumento dei costi e il rischio maggiore dei ricavi non certi, ... poi sposato e dettagliato e infine miseramente svuotato di appetibilità e ciò impone ledi ...Così il presidente della Figc, Gabriele Gravina, dopo una domanda sugli scenari politici in vista dei playoff Mondiali di fine marzo. "Io non coltivo la cultura delle dimissioni, difendo il progetto ..."Dimissioni senza Mondiale? Qualcuno coltiva questa illusione" "Il mio futuro di presidente legato alle sorti della Nazionale? Il calcio è sempre stato un mondo di illusioni e non escludo che qualcuno ...