Crescita inclusiva e sostenibile del territorio: intesa tra Comune di Napoli e Unione Industriali (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Unione Industriali Napoli: venerdì 18 febbraio sarà presentato il Protocollo d'intesa con il Comune di Napoli riguardante inclusione sociale, parità di genere e tutela dei diritti dei disabili. Inclusione sociale, parità di genere, tutela dei diritti dei disabili. Su questi temi saranno individuate le priorità d'intervento in base a un Protocollo d'intesa tra Comune di Napoli e Unione Industriali.

