Covid oggi Gb, 54.218 contagi e 199 morti: bollettino 16 febbraio (Di mercoledì 16 febbraio 2022) (Adnkronos) – Covid in Gran Bretagna, 54.218 contagi e 199 morti nelle ultime 24 ore. Mercoledì della settimana scorsa, ricorda il Guardian, i contagi erano 68.214 e i decessi 276. VACCINO 5-11 ANNI IN GB – I bambini fra i 5 e gli 11 anni potranno vaccinarsi contro il Covid in Inghilterra. Lo ha annunciato il governo di Londra, dopo che un'analoga decisione è stata presa nei giorni scorsi in Scozia e Galles. Anche l'Irlanda del Nord, riferisce il Guardian, sta per dare l'autorizzazione. L'avvio della vaccinazione per questa fascia d'età – già in corso negli Usa, l'Ue, Israele e altri paesi – è stato deciso su raccomandazione del Comitato congiunto per la vaccinazione e l'immunizzazione (Jcvi), dopo una valutazione dei rischi e i benefici. La vaccinazione "non urgente" verrà effettuata attraverso i ...

