Covid | in calo terapie intensive -46 e ricoveri ordinari -475 I DATI

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Scende il numero dei pazienti nei reparti(15.127) e in rianimazione (1.073), con 75 ingressi in intensiva in 24 ore. La situazione dell’occupazione degli ospedali resta sotto controllo. La percentuale di positivi sui tamponi fatti è al 10,8%, con il bollettino del 16 febbraio che segnala 59.749 nuovi casi rilevati su 555.080 test giornalieri

Advertising

fattoquotidiano : Istat: “Nel 2021 meno fallimenti che nel pre Covid. Boom di nuove imprese di costruzioni, calo delle registrazioni… - Agenzia_Ansa : Questa settimana cala a 0,89 il valore dell'indice di trasmissibilità Rt, stabilizzandosi sotto la soglia di allert… - istsupsan : #covid19 ??, nella fase con #variante Delta prevalente l’efficacia vaccini vs infezioni è calata progressivamente d… - SempreLibero2 : Primo netto calo di ricoveri da 3 mesi, il 72% non vaccinato - LuigiF97101292 : RT @RaiNews: Il governo tedesco revocherà il 20 marzo gran parte delle restrizioni legate al Covid-19, alla luce del calo dei contagi https… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid calo

... complice anche unfisiologico degli uomini di Bucchi nel secondo tempo: 88 - 68 il risultato ...questa seconda parte di match che appare evidente la fatica nella formazione sarda reduce dal, ......lombardi in quarantena in quanto contatti di casoscendono a 9.341 (erano 43.000 la settimana prima), per un totale di 854 classi, mentre sono 38 gli operatori scolastici isolati. Inanche ...i tamponi effettuati: 79.372, totale complessivo: 32.259.246. Cala il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva (-4 e totale a 162) e nei repar... (© 9Colonne - citare la fonte...) ...Miglioramento netto in degenza dove il calo è altissimo: i posti letto occupati sono 1115 (-98 rispetto a ieri). Sono stati 65 i decessi causati da contagio Covid sul lavoro a Napoli e provincia. Un ...