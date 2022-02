Conte deluso dal Tottenham: “sta già pensando di lasciare il club” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) L’arrivo in panchina di Antonio Conte ha portato sicuramente ad un cambio di passo in casa Tottenham, le ultime prestazioni non sono state però all’altezza e gli Spurs rischiano di fallire l’appuntamento con la qualificazione in Europa. L’allenatore italiano si è dimostrato uno dei migliori in panchina, ma le possibilità di lottare per quinto o sesto posto (anche in futuro) non lo stuzzicano. Per questo motivo potrebbe subito lasciare il Tottenham. Intervistato dall’emittente radiofonica britannica talkSPORT, l’ex allenatore degli Spurs Harry Redknapp si è sbilanciato: “ho come la sensazione che, se si accorgerà che le cose non stanno andando nel verso giusto, potrebbe decidere di andarsene. Potrebbe pensare che lottare per il quinto, sesto, settimo posto non è ciò a cui lui è abituato”. “Quando alleni il Chelsea è ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 16 febbraio 2022) L’arrivo in panchina di Antonioha portato sicuramente ad un cambio di passo in casa, le ultime prestazioni non sono state però all’altezza e gli Spurs rischiano di fallire l’appuntamento con la qualificazione in Europa. L’allenatore italiano si è dimostrato uno dei migliori in panchina, ma le possibilità di lottare per quinto o sesto posto (anche in futuro) non lo stuzzicano. Per questo motivo potrebbe subitoil. Intervistato dall’emittente radiofonica britannica talkSPORT, l’ex allenatore degli Spurs Harry Redknapp si è sbilanciato: “ho come la sensazione che, se si accorgerà che le cose non stanno andando nel verso giusto, potrebbe decidere di andarsene. Potrebbe pensare che lottare per il quinto, sesto, settimo posto non è ciò a cui lui è abituato”. “Quando alleni il Chelsea è ...

