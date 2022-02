(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Roma, 16 feb. (Adnkronos) - Sia Palazzo Chigi sul decreto per arginare l'aumento delle, atteso in un Cdm che dovrebbe tenersi nella giornata di venerdì. Questa mattina c'è stata una riunione nella sede del governo tra il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Roberto, l'ad di Eni, Claudio, il ministro dell'Economia, Daniele, e il ministro della Transizione ecologica Roberto. Nella sede del governo, nel pomeriggio, sono arrivati anche i ministri Giancarlo Giorgetti e Andrea Orlando, ricevuti da. Anche il presidente del Consiglio, Mario Draghi, tornato dalla visita al tunnel del Gran Sasso, è rimasto per alcune ore a palazzo Chigi prima di ripartire per Parigi.

Advertising

TV7Benevento : Bollette: si lavora a dl, Garofoli vede Franco, Cingolani e Descalzi - - FabrizioMauri4 : #ilgovernodeimigliori Gli italiani devono fare i conti con il caro bollette e con l'aumento dell'inflazione. Ma pe… - classcnbc : FOCUS CARO BOLLETTE Caro #energia: il #governo lavora all'aumento della produzione nazionale di gas. D. Pellegrino… - GiornaleLazio : Smart working, chi lavora da casa pagherà oltre il 200% in più di bollette - fisco24_info : Caro energia:?così il gas italiano può tagliare le bollette: Il Governo lavora per raddoppiare le estrazioni di met… -

Ultime Notizie dalla rete : Bollette lavora

... Claudio Descalzi, ha incontrato oggi alcuni esponenti del governo sul tema del carosu ... Ma le opzioni cui l'esecutivosono molteplici tra cui, di fatto, la proproga delle misure fin ......ha stravolto gli equilibri mondiali e messo a dura prova anche il turismo locale e il caro,...locali che gestiscono al meglio le concessioni e salvaguardando il know - how di chi da anni...Roma, 16 feb. Si lavora a Palazzo Chigi sul decreto per arginare l'aumento delle bollette, atteso in un Cdm che dovrebbe tenersi nella giornata di venerdì. Questa mattina c'è stata una riunione nella ...Roma, 16 feb. (askanews) - L'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, ha incontrato oggi alcuni esponenti del governo sul tema del caro bollette su cui l'esecutivo sta lavorando in vista ...