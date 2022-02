Bollette luce e gas, aumenti shock: ecco i numeri (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Non si ferma la corsa dei prezzi di luce e gas. aumenti monstre che rischiano di mettere in ginocchio – ancor di più – le famiglie italiane, già duramente fiaccate dalla crisi innescata dalla pandemia. Non è bastato l’intervento del Governo (atteso tra l’altro in settimana il nuovo Decreto Salva Bollette). luce e gas, aumenti shock: i numeri Nel primo trimestre 2022 sul primo trimestre 2021 si è registrato un aumento del 131% per il cliente domestico tipo di energia elettrica (da 20,06 a 46,03 centesimi di euro/kWh, tasse incluse) e del 94% per quello del gas naturale (da 70,66 a 137,32 centesimi di euro per metro cubo, tasse incluse)”. Questi i numeri shock messi neri su bianco dall’ARERA in audizione ieri al Senato, spiegando ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Non si ferma la corsa dei prezzi die gas.monstre che rischiano di mettere in ginocchio – ancor di più – le famiglie italiane, già duramente fiaccate dalla crisi innescata dalla pandemia. Non è bastato l’intervento del Governo (atteso tra l’altro in settimana il nuovo Decreto Salva).e gas,: iNel primo trimestre 2022 sul primo trimestre 2021 si è registrato un aumento del 131% per il cliente domestico tipo di energia elettrica (da 20,06 a 46,03 centesimi di euro/kWh, tasse incluse) e del 94% per quello del gas naturale (da 70,66 a 137,32 centesimi di euro per metro cubo, tasse incluse)”. Questi imessi neri su bianco dall’ARERA in audizione ieri al Senato, spiegando ...

