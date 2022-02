Amici, LDA in lacrime: “Essere il figlio di Gigi D’Alessio non è facile. Ho paura” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Luca D’Alessio in crisi nella scuola di Amici di Maria De Filippi: “Ho paura di quel palco, io non riesco a cantare”. Così si era sfogato nei giorni scorsi il figlio di Gigi D’Alessio, noto a tutti con il nome di LDA. Poi, durante la puntata del daytime andata in onda su Canale 5 ieri, martedì 15 febbraio, il ragazzo ha spiegato il proprio malEssere all’insegnante di canto Rudy Zerbi: “Dopo che da 18 anni ricevi sempre determinate parole dalle persone diventa pesante. Queste cose stanno prendendo il sopravvento su di me. Mi faccio mille complessi per tutto. Non riesco più a cantare“, ha detto LDA spiegando di avere paura di Essere giudicato come ‘il figlio di Gigi ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Lucain crisi nella scuola didi Maria De Filippi: “Hodi quel palco, io non riesco a cantare”. Così si era sfogato nei giorni scorsi ildi, noto a tutti con il nome di LDA. Poi, durante la puntata del daytime andata in onda su Canale 5 ieri, martedì 15 febbraio, il ragazzo ha spiegato il proprio malall’insegnante di canto Rudy Zerbi: “Dopo che da 18 anni ricevi sempre determinate parole dalle persone diventa pesante. Queste cose stanno prendendo il sopravvento su di me. Mi faccio mille complessi per tutto. Non riesco più a cantare“, ha detto LDA spiegando di averedigiudicato come ‘ildi...

