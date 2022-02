Alex Belli e Delia Duran hanno fatto l’amore al GF Vip? Il video che scatena il pubblico (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Alex Belli e Delia Duran, è già successo di tutto al GF Vip 6. L’attore è entrato – o meglio tornato – nella Casa nel corso dell’ultima diretta e raggiunto così la moglie e la sua amica Soleil Sorge. La modella sulle prime non ha preso bene l’incursione, al contrario dell’influencer che invece è sembrata felicissima. Ma tempo qualche ora e le parti si sono invertite. Già nella notte Alex Belli e Delia Duran hanno avuto un chiarimento. Un confronto in cui lui ha rivelato di amarla e di essere rientrato in Casa solo per lei. Quindi hanno fatto pace, ma dopo le coccole, i primi baci passionali sono arrivate nuove discussioni e momenti di tensione. Delia ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 16 febbraio 2022), è già successo di tutto al GF6. L’attore è entrato – o meglio tornato – nella Casa nel corso dell’ultima diretta e raggiunto così la moglie e la sua amica Soleil Sorge. La modella sulle prime non ha preso bene l’incursione, al contrario dell’influencer che invece è sembrata felicissima. Ma tempo qualche ora e le parti si sono invertite. Già nella notteavuto un chiarimento. Un confronto in cui lui ha rivelato di amarla e di essere rientrato in Casa solo per lei. Quindipace, ma dopo le coccole, i primi baci passionali sono arrivate nuove discussioni e momenti di tensione....

