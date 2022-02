A New York la prima donna guarita dall’Hiv: è il terzo caso in tutto il mondo (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Per la prima volta nella storia una donna è guarita dall’Hiv grazie a un trapianto di cellule staminali. È la terza persona al mondo ad essere stata curata dal virus responsabile dell’Aids, dopo il “paziente di Berlino” (deceduto nel 2020 per una leucemia dopo essere stato in remissione dall’Hiv per 12 anni) e il “paziente di Londra” (in remissione dalla malattia da oltre due anni). La notizia della prima donna guarita dall’Hiv arriva dagli Stati Uniti, precisamente da New York. A New York la prima donna guarita dall’Hiv L’identità della donna è ignota. Si sa solo che è una persona di mezza età che ha ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Per lavolta nella storia unagrazie a un trapianto di cellule staminali. È la terza persona alad essere stata curata dal virus responsabile dell’Aids, dopo il “paziente di Berlino” (deceduto nel 2020 per una leucemia dopo essere stato in remissioneper 12 anni) e il “paziente di Londra” (in remissione dalla malattia da oltre due anni). La notizia dellaarriva dagli Stati Uniti, precisamente da New. A NewlaL’identità dellaè ignota. Si sa solo che è una persona di mezza età che ha ...

Advertising

amnestyitalia : Una nuova ricerca della campagna #BanTheScan mostra come gli abitanti di New York che vivono in quartieri dove sono… - petergomezblog : Hiv, terzo caso al mondo di paziente guarito con un trapianto: è una donna di New York - gofooji : New York, LA, Chicago, San Francisco, Philadelphia & Cincinnati - ?? ?? - Frenk080 : RT @mioblogeconomia: Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo: 'Avrei una preghiera per gli organismi di disinformazione… - francescade54 : RT @mioblogeconomia: Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo: 'Avrei una preghiera per gli organismi di disinformazione… -