WWE: Il match tra Steve Austin e Kevin Owens a WrestleMania 38 è dato per cosa certa (Di martedì 15 febbraio 2022) Come vi abbiamo riportato, si è diffusa nelle scorse ore l’indiscrezione circa la volontà della WWE di avere “Stone Cold” Steve Austin a WrestleMania 38, non in un ruolo extra ring, ma sul ring. I problemi fisici del “Texas Rattlesnake” sono noti, con il suo ultimo match che risale a WrestleMania XIX nel lontano 2003. Sembra, però, che la WWE sia convinta del fatto che Austin tornerà a lottare e che il team creativo stia lavorando in tal senso. Questa è l’aria che si respira nel backstage della federazione e quanto accaduto ieri notte a Raw evidenzierebbe come la Compagnia stia lavorando con questa convinzione. Austin vs Owens La WWE pare convinta del fatto che Steve Austin tonerà a lottare a ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 15 febbraio 2022) Come vi abbiamo riportato, si è diffusa nelle scorse ore l’indiscrezione circa la volontà della WWE di avere “Stone Cold”38, non in un ruolo extra ring, ma sul ring. I problemi fisici del “Texas Rattlesnake” sono noti, con il suo ultimoche risale aXIX nel lontano 2003. Sembra, però, che la WWE sia convinta del fatto chetornerà a lottare e che il team creativo stia lavorando in tal senso. Questa è l’aria che si respira nel backstage della federazione e quanto accaduto ieri notte a Raw evidenzierebbe come la Compagnia stia lavorando con questa convinzione.vsLa WWE pare convinta del fatto chetonerà a lottare a ...

Ultime Notizie dalla rete : WWE match WrestleMania 38, tutti i dettagli sul possibile ritorno di Steve Austin all'evento! ... uno su tutti il fatto che lo 'Showcase of Immortal' si terrà a Dallas, città natale di Austin, e secondo le ultime indiscrezioni la WWE sarebbe intenzionata a riportarlo sul ring per un match. Le ...

Dwayne Johnson, la star della WWE ricorda suo padre: "Ho preso tutto da lui" Mio padre era un tipo cattivo durante i match. Come uomo di colore che si avvicinava al wrestling ... La WWE descrive la leggendaria carriera dell'Hall of Famer: "Sebbene faccia parte di una delle ...

WWE: Arrivano conferme su un grande match di WrestleMania 38 SpazioWrestling.it Ex campionessa WWE: “Non vedo l’ora di sfidare Ronda Rousey” Come ormai sappiamo tutti Ronda Rousey è tornata in WWE durante il premium live event della Royal Rumble 2022, partecipando al match e sconfiggendo tutte le sue avversarie, eliminando per ultima ...

Stone Cold Steve Austin vs Kevin Owens a WM 38: ci siamo? potrebbe davvero essere vicino ad un ritorno sui ring della WWE dopo ben 19 anni dall’ultima volta. A quanto pare, infatti, la federazione di proprietà di Vince McMahon avrebbe intenzione di ...

