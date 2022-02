“Un pagliaccio, per me è morto”. GF Vip: Nathaly esplode, l’incontro con lui finisce malissimo (Di martedì 15 febbraio 2022) Nella serata di lunedì 14 febbraio è andata in scena una nuova puntata in diretta del ‘GF Vip’, costata l’eliminazione a Gianluca Costantino. Ma ci sono stati tanti altri momenti molto interessanti, tra cui quello riguardante l’incontro tutt’altro che gradito di Nathaly Caldonazzo con una persona che non sopporta da tempo. Ci sono anche stati scontri accesi tra Delia Duran e Jessica Selassié e tra Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli, con Alfonso Signorini che ha avuto vita difficile. Prima dell’appuntamento serale Nathaly Caldonazzo ha voluto riaprire il dialogo con Soleil Sorge per giungere ad una sorta di conclusione sul loro legame: Mi dispiace, sì, mi faccio perdonare per quel confessionale a caldo. Ho subito una cosa come quella di Delia e quindi pensa che sono dalla parte di chi subisce questo. C’è stata una cosa che non mi era ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 15 febbraio 2022) Nella serata di lunedì 14 febbraio è andata in scena una nuova puntata in diretta del ‘GF Vip’, costata l’eliminazione a Gianluca Costantino. Ma ci sono stati tanti altri momenti molto interessanti, tra cui quello riguardantetutt’altro che gradito diCaldonazzo con una persona che non sopporta da tempo. Ci sono anche stati scontri accesi tra Delia Duran e Jessica Selassié e tra Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli, con Alfonso Signorini che ha avuto vita difficile. Prima dell’appuntamento seraleCaldonazzo ha voluto riaprire il dialogo con Soleil Sorge per giungere ad una sorta di conclusione sul loro legame: Mi dispiace, sì, mi faccio perdonare per quel confessionale a caldo. Ho subito una cosa come quella di Delia e quindi pensa che sono dalla parte di chi subisce questo. C’è stata una cosa che non mi era ...

