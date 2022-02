Test d’ingresso Medicino e ai numero chiuso: le nuove regole (Di martedì 15 febbraio 2022) Da quest’anno cambiano le modalità d’ingresso ai corsi di laurea a numero chiuso, Medicina in Testa. Le modifiche saranno attive già dal 2022 e in modo più deciso dal prossimo anno. Una delle prime novità introdotte riguarda il numero degli studenti che avranno accesso alla facoltà di Medicina. L’amento sarà del 10%, consentendo l’accesso al corso ad oltre 15mila studenti, rispetto ai 14.500 attuali. Le novità sono state approvate dalla Commissione Istruzione della Camera. La presidente della Commissione Vittoria Casa (M5s) ha analizzato all’Ansa le nuove modalità introdotte: “È un percorso di revisione che ragazze e ragazzi aspettavano da tempo, così come un aumento del numero dei candidati ammissibili. Dobbiamo assolutamente accompagnare i futuri medici e investire ... Leggi su italiasera (Di martedì 15 febbraio 2022) Da quest’anno cambiano le modalitàai corsi di laurea a, Medicina ina. Le modifiche saranno attive già dal 2022 e in modo più deciso dal prossimo anno. Una delle prime novità introdotte riguarda ildegli studenti che avranno accesso alla facoltà di Medicina. L’amento sarà del 10%, consentendo l’accesso al corso ad oltre 15mila studenti, rispetto ai 14.500 attuali. Le novità sono state approvate dalla Commissione Istruzione della Camera. La presidente della Commissione Vittoria Casa (M5s) ha analizzato all’Ansa lemodalità introdotte: “È un percorso di revisione che ragazze e ragazzi aspettavano da tempo, così come un aumento deldei candidati ammissibili. Dobbiamo assolutamente accompagnare i futuri medici e investire ...

