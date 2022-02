Studio Bce, con razionamento 10% gas, impatto - 0,7% Pil (Di martedì 15 febbraio 2022) "L'impatto diretto e indiretto di un ipotetico shock da razionamento del 10% del gas al settore aziendale ridurrebbe il valore aggiunto lordo dell'area euro di circa lo 0,7%". Lo scrive la Bce in uno ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 15 febbraio 2022) "L'diretto e indiretto di un ipotetico shock dadel 10% del gas al settore aziendale ridurrebbe il valore aggiunto lordo dell'area euro di circa lo 0,7%". Lo scrive la Bce in uno ...

Ultime Notizie dalla rete : Studio Bce Studio Bce, con razionamento 10% gas, impatto - 0,7% Pil Lo scrive la Bce in uno studio su 'Dipendenza dal gas naturale e rischi per l'attività economica dell'area euro' allegato al Bollettino economico, di cui Francoforte dà oggi un'anticipazione. Il ...

Bce: prezzo gas I trim quasi +600%, da rincari - 0,2 a Pil eurzona Sono le stime della Banca centrale europea contenute, in uno studio sulla dipendenza dal gas naturale che viene anticipato dal bollettino economico in pubblicazione giovedì. La Bce ha anche ...

Studio Bce, con razionamento 10% gas, impatto -0,7% Pil - Economia Agenzia ANSA Le diverse velocità dell'inflazione Nonostante il rischio che i prezzi del gas naturale si propaghino all’economia, la Bce sta infatti fronteggiando un vero ... di cui si parla poco sui media, andrà studiata. Per quanto si capisce ...

Inflazione, BCE: ampiezza incertezza più ampia per gli Stati Uniti (Teleborsa) - Il livello di incertezza sulle prospettive di inflazione appare "molto più ampio per gli Stati Uniti che per l'area Euro". È quanto ha afferma la BCE in un capitolo di analisi del ...

