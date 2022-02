Sci di fondo, Federico Pellegrino: “Sensazioni buone per la team sprint”, Francesco De Fabiani: “Il freddo sarà un fattore” (Di martedì 15 febbraio 2022) Il programma dello sci di fondo ai Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022 proporrà, nella giornata di domani (mercoledì 16 febbraio) un appuntamento decisamente intrigante per i colori azzurri: la team sprint. Al via, ovviamente, il duo composto da Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani con quest’ultimo che andrà a sostituire Dietmar Nöckler che prese parte alla gara di PyeongChang 2018, conclusa al quinto posto dagli azzurri. Alla vigilia della team sprint, che per il comparto maschile scatterà alle ore 9.15 italiane (le 16.15 cinesi) i nostri portacolori hanno raccontato le proprie Sensazioni e speranze ai taccuini di FISI. Le dichiarazioni di Federico Pellegrino: “La ... Leggi su oasport (Di martedì 15 febbraio 2022) Il programma dello sci diai Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022 proporrà, nella giornata di domani (mercoledì 16 febbraio) un appuntamento decisamente intrigante per i colori azzurri: la. Al via, ovviamente, il duo composto daDecon quest’ultimo che andrà a sostituire Dietmar Nöckler che prese parte alla gara di PyeongChang 2018, conclusa al quinto posto dagli azzurri. Alla vigilia della, che per il comparto maschile scatterà alle ore 9.15 italiane (le 16.15 cinesi) i nostri portacolori hanno raccontato le propriee speranze ai taccuini di FISI. Le dichiarazioni di: “La ...

Advertising

Eurosport_IT : Che soddisfazioni oggi! L’Italia sale al sesto posto nel medagliere grazie allo strepitoso oro nel curling e l’arge… - Coninews : Brividi di emozione! ??????? A #Beijing2022 sarà un venerdì adrenalinico con finali molto attese per i colori itali… - poliziadistato : Oro??e argento?? per le #Fiammeoro a #Pechino2022 nel #Curling e sci di fondo Il #capodellaPolizia Lamberto Giannin… - OA_Sport : Sci di fondo, Federico #Pellegrino: “Sensazioni buone per la team sprint”, Francesco De Fabiani: “Il freddo sarà un… - OA_Sport : Sci di fondo: la corsa alla medaglia per Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani non sarà semplice. Molte le ins… -