Advertising

sportli26181512 : Sampdoria in regola con i pagamenti: assolti gli oneri fiscali: La fase di incertezza societaria vissuta dalla Samp… -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria regola

Calciomercato.com

Maignan si è distinto per l'assist ma non è stato praticamente mai impegnato dallae non ... E ha le carte inper farlo. A parte Rebic, insufficiente, e che deve ritrovare la forma ...Il centrocampista è stato ceduto in prestito secco allanegli ultimi giorni del mercato ... A Genova ha tutte le carte inper tornare protagonista è già al suo esordio ha mostrato ciò ...La fase di incertezza societaria vissuta dalla Sampdoria negli ultimi mesi non sembra aver minato i conti del club blucerchiato. Gli uomini dei numeri Bosco e Panconi hanno lavorato per questo ...oneri fiscali assolti La Sampdoria non ha mai rischiato penalizzazioni in classifica. Marco Lanna, forte dell’ottimo lavoro di Alberto Bosco e Gianni Panconi, aveva già rassicurato più volte i tifosi.