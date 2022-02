Ricordate Michu? Ha svelato dove giocherà Haaland!

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 15 febbraio 2022), ex calciatore del Napoli e attuale direttore sportivo del Burgos, ha parlato ai microfoni di Cadena Ser di Erling Haaland e del suo futuro.era tra gli idoli d’infanzia del giovane attaccante del Borussia Dortmund, come testimonia un suo post su Instagram. Di seguito quanto evidenziato: “Ho incontrato Haaland e ho parlato con lui. Penso che non continuerà a giocare nel Borussia Dortmund. Mi ha dato la sensazione di essere alla ricerca di un progetto sportivo duraturo, una squadra molto forte e competitiva, mi ha detto che gli piace la Spagna“. FOTO: Imago – Haaland“Pensa più al progetto sportivo che all’aspetto economico. Se Mbappésse andare al Real Madrid, credo che il Barça sarebbe un’ottima opzione per lui” .