Pita | il pane libanese sottilissimo che si gonfia in cottura

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 15 febbraio 2022) Laè unche siin: leggero e delicato, si presta anche ad essere farcito con verdure o carne. Sempre presente sulle tavole mediorientale, accompagna solitamente il kebab o i falafel. Provatelo per una cena con gli amici di sempre per conquistarli con una preparazione esotica. offrirete loro un viaggio nei sapori e nei colori arabi, li conquisterete con la genuina semplicità di una preparazione versatile e gustosa che si sposa splendidamente con qualsiasi piatto. Procuratevi, quindi: latte, 240 ml farina per, 360 g lievito attivo secco, 1,5 cucchiaini zucchero, 1 zucchero sale, 1,5 cucchiaini burro, 22 g per la doratura: prezzemolo tritato, q.b. burro, q.b. aglio in polvere, q.b. Curiose di scoprire come ...