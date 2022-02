Picchia e minaccia la moglie con delle forbici | 32enne arrestato

(Di martedì 15 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Hato lacon un ferro da stiro e poi con, dopo averla trascinata per le scale e schiaffeggiata. Un uomo di 32 anni, di Napoli, è statonel pomeriggio di ieri dalla Polizia, avvertita dalla donna. Quando una pattuglia del commissariato San Ferdinando è giunta sul posto, gli agenti hanno appreso dalla donna,minacce eviolenze subite, già avvenute in passato. I poliziotti hanno visionato le immagini dell’impianto di videosorveglianza del locale commerciale gestito del 32 enne, al piano inferiore dell’appartamento nel quale abita e lo hannoper maltrattamenti in famiglia. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

